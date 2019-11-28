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13:36

Псковская журналистка Прокопьева обвинила следователей во взломе телефона

фото ЗакС политика Псковская журналистка Прокопьева обвинила следователей во взломе телефона

Следователи, ведущие дело псковской журналистки Светланы Прокопьева, взломали её мобильный телефон во время обыска, рассказала она в беседе с "МБХ медиа".

Работники СК, по её словам, прочитали переписку в мессенджерах и обнаружили там момент, где она якобы искала себе эксперта для работы над делом.

"Я действительно консультировалась, где мне найти эксперта, чтобы получить „нужный нам результат“. Под словом „нужный“ я подразумевала, что заключение должно быть выполнено компетентным человеком, а его результат должен быть правдивым, законным и научно обоснованным", - уведомила Прокопьева.

Теперь, отметила она, следователи пытаются выдать её слова в переписке "чуть ли не за подкуп целой гильдии экспертов".

Ранее Прокопьевой разрешили делиться материалами разбирательства. Исходя из них удалось узнать, что в деле фигурируют два тайных свидетеля с сомнительными намерениями.

Напомним, за прошлогоднюю колонку, посвященную теракту у дверей архангельского ФСБ, Прокопьевой грозит до семи лет реального лишения свободы. Рассказать детали дела прессе ей позволило признание недействительными подписок о неразглашении, которые она давала ранее. На такой шаг к ее собственному удивлению пошло региональное управление Следственного комитета.

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