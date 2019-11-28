Псковская журналистка Прокопьева обвинила следователей во взломе телефона

Следователи, ведущие дело псковской журналистки Светланы Прокопьева, взломали её мобильный телефон во время обыска, рассказала она в беседе с "МБХ медиа".

Работники СК, по её словам, прочитали переписку в мессенджерах и обнаружили там момент, где она якобы искала себе эксперта для работы над делом.

"Я действительно консультировалась, где мне найти эксперта, чтобы получить „нужный нам результат“. Под словом „нужный“ я подразумевала, что заключение должно быть выполнено компетентным человеком, а его результат должен быть правдивым, законным и научно обоснованным", - уведомила Прокопьева.

Теперь, отметила она, следователи пытаются выдать её слова в переписке "чуть ли не за подкуп целой гильдии экспертов".

Ранее Прокопьевой разрешили делиться материалами разбирательства. Исходя из них удалось узнать, что в деле фигурируют два тайных свидетеля с сомнительными намерениями.

Напомним, за прошлогоднюю колонку, посвященную теракту у дверей архангельского ФСБ, Прокопьевой грозит до семи лет реального лишения свободы. Рассказать детали дела прессе ей позволило признание недействительными подписок о неразглашении, которые она давала ранее. На такой шаг к ее собственному удивлению пошло региональное управление Следственного комитета.