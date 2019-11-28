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13:47

Baza: В Москве задержан очередной фигурант "московского дела"

фото ЗакС политика Baza: В Москве задержан очередной фигурант "московского дела"

Столичные правоохранители задержали ещё одного фигуранта "московского дела", информирует Baza у себя в Twitter.

По сведениям издания, молодого человека зовут Сергей Суровцев, ему 30 лет. На данный момент его доставили на допрос в Следственный комитет. Молодому человеку инкриминируют ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") за участие в акции протеста 27 июля. На данный момент информации о том, в чем его подозревают, нет.

СК подтвердил задержание Суровцева, пишет "Медиазона". Указывается, что мужчина на акции 27 июля на Тверской "поднял секцию металлического ограждения" и ударил ей росгвардейца, "а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей". 

Напомним, дело о "массовых беспорядках", позднее ставшее именоваться "московское дело", Следственный комитет возбудил 30 июля. Так как акции протеста продолжались вплоть до конца лета, в деле постоянно появлялись новые фигуранты. Процесс не закончен и по сей день. Например, 14 октября в "московском деле" появились свежие лица: Владимир Емельянов, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай. На другой день также задержали Александра Мыльникова. В отношении всех мужчин суд избрал меру пресечения в виде ареста.

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14:39   Бордунов  
14.10  Зачем душить? Пусть дышат. В Мордовии воздух чистый, не то что в Москве. Лет 8 подышат - полегчает, голова проветрится от насрального дерьма.

14:10    
Всех бунтовщиков переловить и придушить!

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