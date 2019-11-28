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13:52

Горсуд Петербурга "заминирован": неизвестные требуют 120 биткоинов

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга "заминирован": неизвестные требуют 120 биткоинов

Посетители и сотрудники Санкт-Петербургского городского суда эвакуированы из-за сообщения о том, что здание могло быть "заминировано", уведомляет объединенная пресс-служба судебных ведомств Северной столицы.

Соответствующее уведомление пришло на электронную почту инстанции. В нем выдвинут ряд требований, в том числе заявлена сумма - 120 биткоинов. В письме говорится, что предприниматель Константин Малофеев якобы должен их вернуть. 

Более конкретных подробностей на данный момент нет, но в пресс-службе обещали поделиться деталями произошедшего.

"Мы сообщили в правоохранительные органы. Проводится эвакуация", - уточнили в Горсуде.

Петербург, напомним, систематически накрывает волна электронных "минирований". Большинство сообщений не подтверждаются.

 

Следует отметить, что "Русская служба BBC" не так давно подробно писала о вероятной причастности предпринимателя Константина Малофеева к исчезновению биткоинов с криптобиржи Wex.

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