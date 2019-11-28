Муниципалы Литейного округа возмутились попытками срыва фестиваля «Бок о бок»

Депутаты муниципального совета Литейного округа на заседании 27 ноября приняли заявление о необходимости расследовать попытки срыва ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» сообщениями о якобы минировании помещения.

С этой инициативой выступил мундеп Сергей Трошин, остальные присутствовавшие члены совета предложение поддержали, но рекомендовали Трошину доработать свое заявление.

Депутат также объявил, что уже подал 22 ноября обращения в Следственный комитет, прокуратуру и полицию с просьбой провести тщательное расследование сообщений о минировании.

Отметим, что на заседании муниципалов Литейного округа присутствовали только 11 представителей «Яблока» и самовыдвиженка Марияна Сорокина, представляющая движение «Центральный район за комфортную среду обитания». Единороссы в очередной раз проигнорировали собрание совета, инициированное оппозиционерами.

Напомним, депутаты от «Единой России» не признают «яблочника» Арсения Афиногенова главой Литейного округа. На сайте муниципалитета исполняющим обязанности главы представляют Павла Дайняка, руководившего Литейным округом в прошлые годы. Подробнее о ситуации в муниципалитете читайте в материале ЗАКС.Ру.

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