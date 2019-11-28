Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

14:15

Муниципалы Литейного округа возмутились попытками срыва фестиваля «Бок о бок»

фото ЗакС политика Муниципалы Литейного округа возмутились попытками срыва фестиваля «Бок о бок»

Депутаты муниципального совета Литейного округа на заседании 27 ноября приняли заявление о необходимости расследовать попытки срыва ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» сообщениями о якобы минировании помещения.

С этой инициативой выступил мундеп Сергей Трошин, остальные присутствовавшие члены совета предложение поддержали, но рекомендовали Трошину доработать свое заявление.

Депутат также объявил, что уже подал 22 ноября обращения в Следственный комитет, прокуратуру и полицию с просьбой провести тщательное расследование сообщений о минировании.

Отметим, что на заседании муниципалов Литейного округа присутствовали только 11 представителей «Яблока» и самовыдвиженка Марияна Сорокина, представляющая движение «Центральный район за комфортную среду обитания». Единороссы в очередной раз проигнорировали собрание совета, инициированное оппозиционерами.

Напомним, депутаты от «Единой России» не признают «яблочника» Арсения Афиногенова главой Литейного округа. На сайте муниципалитета  исполняющим обязанности главы представляют Павла Дайняка, руководившего Литейным округом в прошлые годы. Подробнее о ситуации в муниципалитете читайте в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:06   Я Тут Главный  
Пусть эти ЛГБТшники вообще дома сидят и не возникают, устраивают фестивали...

15:52    
Лучше посмотрите бюджет округа. За год делают по 5 маленьких дворов. 2/3 бюджета идет на содержание. Это как называется?

15:28    
14-40
Жители не виноваты. Они жертвы грязной политики и мерких предвыборных технологий. Странно, что ВСЕ в совете считают возможным поддерживить преступную пропаганду, исходящую от одного [цензура]а.
Позор буде жителям, если они не отзовут этого анальщика.

14:40    
Литейный округ стал центром разврата и безнравственности С.Петербурга! Позор его жителям!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
15:38 Смольный увеличил запасы соли в пять раз для борьбы с гололедом зимой

15:10 На нижегородского активиста составили протокол из-за возбуждения ненависти к женщинам   1

15:02 Вопросом транспортировки радиоактивных отходов займется рабочая группа ЗакСа

14:41 КИО выселил соцорганизацию "На коляске без барьеров"   1

14:31 Петербургские суды эвакуируют из-за угроз о заложенной взрывчатке

14:15 Муниципал: Муниципалы Литейного округа возмутились попытками срыва фестиваля «Бок о бок»   3

14:07 Заседание по фигурантам "московского дела" прервали из-за эвакуации суда

13:52 Горсуд Петербурга "заминирован": неизвестные требуют 120 биткоинов

13:47 Baza: В Москве задержан очередной фигурант "московского дела"   2

13:36 Псковская журналистка Прокопьева обвинила следователей во взломе телефона

13:34 "Росатом" заверил Вишневского в безопасности перевозки урановых "хвостов" через Петербург   1

12:58 Депутат Ямпольская требует проверить спектакли Театра.doc на антироссийскую пропаганду   3

12:58 Несовершеннолетнего юношу из Курска оштрафовали за нецензурное порицание Путина   3

12:56 Муниципал: Доводы о скотче не убедили судью отменить итоги выборов в Лисьем Носу

12:25 Суд признал незаконным "омоложение" исторического дома на улице Красного Курсанта   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru