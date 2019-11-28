18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:31

Петербургские суды эвакуируют из-за угроз о заложенной взрывчатке

фото ЗакС политика Петербургские суды эвакуируют из-за угроз о заложенной взрывчатке

Угрозы минирования, кроме Горсуда, получили еще как минимум три суда в Петербурге – Красногвардейский, Фрунзенский и Московский, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Здания Мещанского и Тверского судов Москвы также эвакуированы из-за сообщения о минировании, передает RNS со ссылкой на пресс-службу Тверского суда. По словам представителя, угрозы поступили на электронную почту.

Ранее представители петербургских судов опубликовали пришедшее им письмо с угрозами. В нем злоумышленники требуют, чтобы им перевели 120 биткоинов (примерно 57,5 млн рублей), которые были украдены с криптобиржи WEX. В ноябре «Русская служба Би-би-си» опубликовала расследование, в котором говорилось о вероятной причастности предпринимателя Константина Малофеева к пропаже биткоинов.

Обновлено 15:22: эвакуированы Кировский, Пушкинский суд и 1-й Западный окружной военный суд и Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:25 Суд признал незаконным "омоложение" исторического дома на улице Красного Курсанта

22 ноября, 15:22 ИТМО оштрафован на 500 тысяч рублей из-за обрушения корпуса на улице Ломоносова

22 ноября, 13:41 Суд заслушал свидетелей по делу о расформировании ИКМО "Сергиевское"

15 ноября, 16:54 Лидера петербургских саентологов отпустили из СИЗО спустя два года ареста

12 ноября, 19:02 Суд привлек Горизбирком к делу об отмене выборов на УИК №2094 в МО «Купчино»

12 ноября, 18:25 Суд привлек пять мундепов МО «Купчино» к делу об отмене выборов на УИК 2092

25 октября, 15:55 Экс-ректора Аграрного университета перевели под домашний арест

24 октября, 17:14 Суд решил вернуть Цакунову его иск к Минфину на 2 млн рублей

24 октября, 12:52 Цакунов потребовал от государства 2 млн рублей за незаконное уголовное преследование

21 октября, 13:20 Суд оштрафовал фаната "Зенита", ударившего омоновца


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
15:38 Смольный увеличил запасы соли в пять раз для борьбы с гололедом зимой

15:10 На нижегородского активиста составили протокол из-за возбуждения ненависти к женщинам   1

15:02 Вопросом транспортировки радиоактивных отходов займется рабочая группа ЗакСа

14:41 КИО выселил соцорганизацию "На коляске без барьеров"   1

14:31 Петербургские суды эвакуируют из-за угроз о заложенной взрывчатке

14:15 Муниципал: Муниципалы Литейного округа возмутились попытками срыва фестиваля «Бок о бок»   3

14:07 Заседание по фигурантам "московского дела" прервали из-за эвакуации суда

13:52 Горсуд Петербурга "заминирован": неизвестные требуют 120 биткоинов

13:47 Baza: В Москве задержан очередной фигурант "московского дела"   2

13:36 Псковская журналистка Прокопьева обвинила следователей во взломе телефона

13:34 "Росатом" заверил Вишневского в безопасности перевозки урановых "хвостов" через Петербург   1

12:58 Депутат Ямпольская требует проверить спектакли Театра.doc на антироссийскую пропаганду   3

12:58 Несовершеннолетнего юношу из Курска оштрафовали за нецензурное порицание Путина   3

12:56 Муниципал: Доводы о скотче не убедили судью отменить итоги выборов в Лисьем Носу

12:25 Суд признал незаконным "омоложение" исторического дома на улице Красного Курсанта   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru