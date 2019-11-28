Петербургские суды эвакуируют из-за угроз о заложенной взрывчатке

Угрозы минирования, кроме Горсуда, получили еще как минимум три суда в Петербурге – Красногвардейский, Фрунзенский и Московский, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Здания Мещанского и Тверского судов Москвы также эвакуированы из-за сообщения о минировании, передает RNS со ссылкой на пресс-службу Тверского суда. По словам представителя, угрозы поступили на электронную почту.

Ранее представители петербургских судов опубликовали пришедшее им письмо с угрозами. В нем злоумышленники требуют, чтобы им перевели 120 биткоинов (примерно 57,5 млн рублей), которые были украдены с криптобиржи WEX. В ноябре «Русская служба Би-би-си» опубликовала расследование, в котором говорилось о вероятной причастности предпринимателя Константина Малофеева к пропаже биткоинов.

Обновлено 15:22: эвакуированы Кировский, Пушкинский суд и 1-й Западный окружной военный суд и Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.