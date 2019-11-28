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15:02

Вопросом транспортировки радиоактивных отходов займется рабочая группа ЗакСа

фото ЗакС политика Вопросом транспортировки радиоактивных отходов займется рабочая группа ЗакСа

Комиссия по экологии Заксобрания на заседании 28 ноября решила создать рабочую группу, которая изучит ситуацию с перевозкой радиоактивных отходов через Петербург, сообщил ЗАКС.Ру беспартийный депутат Михаил Амосов.

В рабочую группу помимо него вошли единороссы Сергей Купченко и Роман Коваль. Последнему поручено руководить работой.

- Я высказывал мысль, что нужно вернуться к практике, когда ядерные отходы везут не через пятимиллионный город, а, скажем, через Усть-Лугу, - рассказал Амосов. – Я уже дал команду моим помощникам собирать информацию в СМИ. Думаю, что от депутатской группы мы обратимся к структурам, которые занимаются вопросом контроля за ядерной безопасностью.   

Депутат считает, что итогом деятельности рабочей группы должен стать проект постановления Законодательного собрания.

Ранее обеспокоенность провозом урановых «хвостов» через территорию Петербурга выразил депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский.  Представители госкорпорации «Росатом» заверили политика в полной безопасности транспортировки.

Напомним, во вторник, 26 ноября, в петербургский порт пришел корабль «Михаил Дудин» с 600 тоннами обедненного гексафторида урана. Урановые «хвосты» транспортируют из немецкого города Гронау на полигоны «Росатома» в Свердловской области. Разгрузка судна началась рано утром 28 ноября. За последние несколько дней состоялось несколько акций против ввоза отходов в Петербург.

Всего из Германии в различные регионы России за три годы планируется доставить 12 тысяч тонн урановых «хвостов».

Гексафторид урана с 2005 года официально признан радиоактивными отходами. Экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко в 2009 году объявил, что Россия отказалась от ввоза урановых «хвостов» из Европы и намерена только выполнить свои обязательства по ранее заключенным контрактам, а срок их действия продляться не будет.


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