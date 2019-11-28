18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:10

На нижегородского активиста составили протокол из-за возбуждения ненависти к женщинам

фото ЗакС политика На нижегородского активиста составили протокол из-за возбуждения ненависти к женщинам

В отношении активиста из Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного составили протокол из-за постов в группе во «ВКонтакте» из-за его слов в отношении женщин, передает «МБХ медиа».

Дело возбуждено по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды). Поводом стали посты с рассуждениями о женщинах, в которых ставился вопрос, можно ли их «считать людьми», и в которых использовались уничижительные термины.

Правоохранители пришли к выводу, что эти материалы направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по признаку пола.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:45    
1. Чоловiк (укр.)  - мужчина.  Баба (укр.) - женщина. Значит украинцы понимают какую-то разницу, называя мужчину -
   человек, а женщину - баба? А составительница сомнительного протокола не понимает.
2. Название и содержание книги "Женщины с Венеры, мужчины с Марса" тоже возникло не на пустом месте.
3. "Что ни старая баба - то и ведьма". Н.В.Гоголь.
      Рассуждать на эту тему (как и любую другую ) допустимо, без фанатизма, а вот использовать уничижительные термины надо осторожно и конкретно, а то кто-нибудь из закомплексованных и неудовлетворённых правоохранительниц может и протокол ооставить и до суда и до зоны довести.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
15:38 Смольный увеличил запасы соли в пять раз для борьбы с гололедом зимой

15:10 На нижегородского активиста составили протокол из-за возбуждения ненависти к женщинам   1

15:02 Вопросом транспортировки радиоактивных отходов займется рабочая группа ЗакСа

14:41 КИО выселил соцорганизацию "На коляске без барьеров"   1

14:31 Петербургские суды эвакуируют из-за угроз о заложенной взрывчатке

14:15 Муниципал: Муниципалы Литейного округа возмутились попытками срыва фестиваля «Бок о бок»   3

14:07 Заседание по фигурантам "московского дела" прервали из-за эвакуации суда

13:52 Горсуд Петербурга "заминирован": неизвестные требуют 120 биткоинов

13:47 Baza: В Москве задержан очередной фигурант "московского дела"   2

13:36 Псковская журналистка Прокопьева обвинила следователей во взломе телефона

13:34 "Росатом" заверил Вишневского в безопасности перевозки урановых "хвостов" через Петербург   1

12:58 Депутат Ямпольская требует проверить спектакли Театра.doc на антироссийскую пропаганду   3

12:58 Несовершеннолетнего юношу из Курска оштрафовали за нецензурное порицание Путина   3

12:56 Муниципал: Доводы о скотче не убедили судью отменить итоги выборов в Лисьем Носу

12:25 Суд признал незаконным "омоложение" исторического дома на улице Красного Курсанта   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru