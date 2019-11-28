На нижегородского активиста составили протокол из-за возбуждения ненависти к женщинам

В отношении активиста из Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного составили протокол из-за постов в группе во «ВКонтакте» из-за его слов в отношении женщин, передает «МБХ медиа».

Дело возбуждено по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды). Поводом стали посты с рассуждениями о женщинах, в которых ставился вопрос, можно ли их «считать людьми», и в которых использовались уничижительные термины.

Правоохранители пришли к выводу, что эти материалы направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по признаку пола.