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15:38

Смольный увеличил запасы соли в пять раз для борьбы с гололедом зимой

фото ЗакС политика Смольный увеличил запасы соли в пять раз для борьбы с гололедом зимой

К зиме в Петербурге заготовят 100 тысяч тонн соли, ее будут смешивать с песком в равных долях, а иногда и сыпать в чистом виде, передает «Фонтанка.ру».

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы комитета по благоустройству Сергей Малинин. Он выступил на заседании комиссии ЗакСа по городскому хозяйству.

Малинин отметил, что в прошлом году было заготовлено 20 тысяч тонн соли. Увеличение запасов в пять раз направлено на «более активное» использование солевых растворов «как для превентивной обработки дорожных покрытий, так и для расплавления снежных и ледяных отложений», пояснил чиновник.

«Предусматривается точечная обработка локальных мест образования наледей. Также при резких понижениях температуры может быть использована 50-процентная соляная смесь либо техническая соль в чистом виде», - сказал Малинин, сославшись на опыт использования реагентов в зарубежных странах.

Две недели назад представитель комитета по благоустройству Вадим Мизюкин на заседании комиссии ЗакСа по экологии заявил, что Смольный решил отказаться от посыпки улиц солью. Он утверждал, что улицы будут чаще подметать, а гололед будут посыпать смесью с песком, где доля соли не превысит 5-10%.

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