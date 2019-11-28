Мать нового фигуранта "московского дела" поведала об обысках и работе сына в США

Мать последнего задержанного фигуранта уголовного дела о "массовых беспорядках" Сергея Суровцева поделилась с "МБХ медиа" данными об обысках в своей квартире и о работе сына.

"Сегодня позвонили на работу, что у меня в квартире будут ломать дверь и будет обыск. Пришли с собакой и все проверили. Пошла к Сереже в квартиру, мне ничего не сказали. Потом говорят: „Следователь передал ключи от вашего сына“. У него в квартире все перевернуто. Меня спрашивали, есть ли у меня его вещи. Мне показали постановление, что 27 июля был на акции, там 318 статья часть 1", - вспоминает Людмила Суровцева.

Она подтвердила информацию о том, что её сын работал программистом в различных компаниях IT-сферы, в том числе в Кремниевой долине в США. По словам Суровцевой, сын - человек скрытный, о своей политической позиции с ней никогда не беседовал. Женщина уверена, что на митинг 27 июля он не ходил, а просто "проходил мимо".

Согласно данным на профильном портале angel.co, Суровцев занимался разработкой ПО для российской спутниковой системы ГЛОНАСС. Кроме того, он занимался разработкой алгоритмов использования программы для нейронных сетей Alpha-Zero для игры "Го", принимал участие в работе над автономным роботом для LEGO Mindstorm.

Напомним, ранее Следственный комитет подтвердил информацию о задержании Суровцева, которого подозревают в "насилии над представителем власти" (ст. 318 УК РФ). Якобы на акции 27 июля на Тверской улице он "поднял секцию металлического ограждения" и ударил ею росгвардейца, "а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей".