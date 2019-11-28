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17:24

ГИК провёл совещание с омбудсменом и "Наблюдателями Петербурга"

фото ЗакС политика ГИК провёл совещание с омбудсменом и "Наблюдателями Петербурга"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия организовала встречу с уполномоченным по правам человека в городе Александром Шишловым и представителем общественной организации «Наблюдатели Петербурга» Марией Чебыкиной, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Глава ГИК Виктор Миненко напомнил, что встреча проводится для исполнения  указания Центральной избирательной комиссии: она обязала Горизбирком улучшить свой анализ муниципальных выборов совместно с Шишловым и наблюдателями. Председатель городского избиркома заявил, что ГИК ознакомился с материалами общественников о прошедшей кампании.

При этом Шишлов и Чебыкина заявили, что работа не ведётся. Она должна быть действительно совместной, считают общественники. Они предложили создать общую рабочую группу для анализа мунвыборов. Миненко ответил, что работа все же идёт и на этой встрече не закончится.

На встрече выступили представители территориальных избирательных комиссий и муниципальных образований. Основными проблемами, о которых говорили на совещании, стали кадровый вопрос и ангажированность муниципальных избиркомов. Участники встречи предложили свои варианты решения вопросов. Глава ГИК Миненко поблагодарил всех за их мнения и пообещал, что подобные встречи будут повторяться.

Напомним, Горизбирком представил анализ прошедших муниципальных выборов 30 октября. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова потребовала продолжить работу и привлечь к ней уполномоченного по правам человека в городе Александра Шишлова с общественной организацией «Наблюдатели Петербурга». Член ГИК Олег Зацепа 7 ноября сообщил ЗАКС.Ру, что городской избирком знакомится с письменными предложениями Шишлова и общественников.


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