ГИК провёл совещание с омбудсменом и "Наблюдателями Петербурга"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия организовала встречу с уполномоченным по правам человека в городе Александром Шишловым и представителем общественной организации «Наблюдатели Петербурга» Марией Чебыкиной, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Глава ГИК Виктор Миненко напомнил, что встреча проводится для исполнения указания Центральной избирательной комиссии: она обязала Горизбирком улучшить свой анализ муниципальных выборов совместно с Шишловым и наблюдателями. Председатель городского избиркома заявил, что ГИК ознакомился с материалами общественников о прошедшей кампании.

При этом Шишлов и Чебыкина заявили, что работа не ведётся. Она должна быть действительно совместной, считают общественники. Они предложили создать общую рабочую группу для анализа мунвыборов. Миненко ответил, что работа все же идёт и на этой встрече не закончится.

На встрече выступили представители территориальных избирательных комиссий и муниципальных образований. Основными проблемами, о которых говорили на совещании, стали кадровый вопрос и ангажированность муниципальных избиркомов. Участники встречи предложили свои варианты решения вопросов. Глава ГИК Миненко поблагодарил всех за их мнения и пообещал, что подобные встречи будут повторяться.

Напомним, Горизбирком представил анализ прошедших муниципальных выборов 30 октября. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова потребовала продолжить работу и привлечь к ней уполномоченного по правам человека в городе Александра Шишлова с общественной организацией «Наблюдатели Петербурга». Член ГИК Олег Зацепа 7 ноября сообщил ЗАКС.Ру, что городской избирком знакомится с письменными предложениями Шишлова и общественников.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.