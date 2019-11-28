Сопредседателя движения "Голос" Удота признали виновным в деле об угрозах сотрудникам НТВ

Судья мирового участка № 263 в Химках Елена Терещенко признала сопредседателя движения "Голос" Романа Удота виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и назначила ему 320 часов обязательных работ.

Удот вину в инкриминируемом ему деянии не признал.

Напомним, столичные правоохранители задержали Удота 20 мая текущего года из-за его стычки с журналистами НТВ в аэропорту "Шереметьево". В ходе конфликта Удоту не понравилось, что его фиксируют на видеокамеру в телефоне без его согласия. Он вырвал гаджет из рук снимавшей его корреспондентки телеканала, что впоследствии и "зачлось" ему как кража мобильного устройства. Кроме того, журналисты НТВ заявили, что он угрожал им убийством.

Движение "Голос" занимается независимым наблюдением за выборами.