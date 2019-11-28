Активистке "Открытой России" Шевченко предъявили окончательное обвинение

Активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией», передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Ковалевича.

По словам Ковалевича, фабула обвинения осталась прежней. Ей вменяют нарушение ст. 284.1 УК РФ (сотрудничество с нежелательной организацией) из-за участия в публичных дебатах в Таганроге и публикации в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

Дело Шевченко стало первым подобным делом в России. В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания).

В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали. Из-за дела Шевченко движение «Открытая Россия» прекратило свое существование. Вместо него возникла одноименная общественная организация.