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17:37

ФАС приостановила закупку на строительство Московского районного суда

фото ЗакС политика ФАС приостановила закупку на строительство Московского районного суда

Определение подрядчика для завершения строительства нового здания Московского районного суда в Петербурге было приостановлено 28 ноября Федеральной антимонопольной службой из-за жалобы на предлагаемые заказчиком сроки и условия исполнения контракта. Заявитель считает, что выполнить работы, стоимость которых оценивается в 241,7 млн рублей, до 25 декабря не представляется возможным.

Управление судебного департамента в Петербурге 14 ноября опубликовало извещение об электронном аукционе по поиску подрядчика на завершение строительства здания районного суда на Дунайском проспекте. Изначально итоги должны были быть подведены 22 ноября, затем заказчик передвинул сроки на 2 декабря. При этом в техническом задании указано, что все работы должны быть завершены уже до 25 декабря.

В аукционной документации говорится, что после предыдущего подрядчика осталось завершить среди прочего 73% внутренних отделочных работ и 17% отделки фасада. Как полностью невыполненные в ведомости указаны работы, соответствующие графам «лифты», «ограждение лестничных маршей», «установка деревянных дверей», «водопровод и канализация» и др. Новому подрядчику также предстоит благоустроить территорию.   Датой окончания выполнения работ считается дата получения государственным заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В жалобе, направленной от имени ООО «Алькор Груп», в частности сообщается, что с учетом всех аукционных процедур контракт с подрядчиком может быть заключен не ранее 17 декабря. После этого заказчик должен будет передать объект и подписать соответствующий акт, что может занять еще несколько дней. Таким образом, у подрядчика останется всего пара дней для выполнения работ стоимостью 241,7 млн рублей. При этом для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию потребуется еще несколько недель. Заявитель считает, что, даже если застройщик справится с работой за 1 день, то разрешение он сможет получить не раньше конца января. Кроме того, в жалобе утверждается, что работы по благоустройству в декабре при минусовой температуре выполнить уже невозможно.

«Ни одна добросовестная организация, занимающаяся строительством, фактически не может принять участие в данном аукционе, так как срок, установленный Заказчиком для выполнения строительных работ, невыполним», - говорится в жалобе.

ФАС рассмотрит доводы заявителя и заказчика на заседании 2 декабря.

С предыдущим подрядчиком, компанией "Союзстрой" управление расторгло контракт 29 октября 2019 года. В соглашении о расторжении указано, что причиной стала "необходимость прохождения повторной экспертизы проектной документации и определения достоверности сметной стоимости". Фактически за строительство подрядчик получил 466,5 млн рублей из запланированных 708,2 млн. 

Строительство Московского районного суда на Дунайском проспекте начало ЗАО "Водоканалстрой". Контракт на 1,3 млрд рублей с этой компанией был заключен в июне 2014 года. В апреле 2017 года контракт был расторгнут из-за невыполнения подрядчиком обязательств, как указано в документации. В итоге "Водоканалстрой" фактически получил лишь 815,9 млн рублей. В июне того же года к завершению строительства привлекли "Союзстрой". Вначале стоимость работ этой компании оценивалась в 643,8 млн рублей, а сдача объекта планировалась в конце 2018 года. Позже цена контракта увеличилась до 708,2 млн рублей, а сроки завершения строительства сдвинули на конец 2019 года.  

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