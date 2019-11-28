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17:54

"Царьград" обратился в ФСБ из-за рассылки с угрозами и требованием биткоинов

фото ЗакС политика "Царьград" обратился в ФСБ из-за рассылки с угрозами и требованием биткоинов

Телеканал «Царьград», основанный предпринимателем Константином Малофеевым, направил в ФСБ заявление из-за полученных угроз минирования ряда объектов, в частности, судов, передает RNS.

Представители канала расценили само сообщение с угрозами как дискредитацию Малофеева. Редакция также получила письмо, «предупреждающее о возможных заявлениях и заминированиях различных зданий и объектов».

«Получив такое письмо, редакция расценила это как террористическую угрозу и по его факту направила заявление в ФСБ России с просьбой разобраться в данной ситуации», - сообщили представители канала.

По мнению редакции «Царьграда», эта рассылка – дискредитация бизнесмена. Представители канала связывают ее с общественно-политической деятельностью Малофеева и отрицают причастность предпринимателя и его структур к криптобирже WEX и краже биткоинов.

Тем временем Горсуд и районные суды Петербурга – Фрунзенский, Пушкинский, Красногвардейский, Смольнинский – вернулись к работе после эвакуаций из-за угрозы минирования, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Во всех случаях тревога оказалась ложной, опасных предметов и взрывчатых веществ не найдено.

Ранее пресс-служба судов опубликовала  пришедшее письмо с угрозами. В нем злоумышленники требуют, чтобы им перевели 120 биткоинов (примерно 57,5 млн рублей), которые были украдены с криптобиржи WEX. В ноябре «Русская служба Би-би-си» опубликовала расследование, в котором говорилось о вероятной причастности Малофеева к пропаже биткоинов.

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