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18:30

Новый вице-губернатор Пикалёв поведал, можно ли говорить о нем, как о "сером кардинале"

фото ЗакС политика Новый вице-губернатор Пикалёв поведал, можно ли говорить о нем, как о "сером кардинале"

Бывший руководитель управления "В" Службы безопасности президента РФ ФСО России - организации, отвечающей за безопасность резиденции Владимира Путина на Валдае - Валерий Пикалёв, накануне получивший пост вице-губернатора Петербурга, кратко побеседовал с порталом 47news и рассказал о том, как ему досталась новая работа.

По его словам, предложение о том, чтобы возглавить администрацию губернатора, исходило лично от Александра Беглова, который весьма неожиданно позвонил ему 25 ноября и ошарашил известием. 

"С Александром Дмитриевичем мы знакомы давно, по работе в полпредстве. Был у меня такой период. Так что телефоны друг друга есть. Быть может [предложил работу] потому, что знает, что я не подвожу и выполняю обещания", - предположил Пикалёв.

На новом посту чиновник будет не только отвечать за работу аппарата Беглова и безопасность, но также заниматься вопросами информатизации, с которой, признался он, ещё придется разобраться.

С предположением журналистки о том, что часто должность главы администрации ассоциируется с "теневыми" интригами, Пикалёв категорически не согласился.

"Даже слова эти - "серый кардинал" - не нравятся. С интригами и вовсе тяжело, категорически не моё", - утверждает чиновник.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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20:20    
19-04 19-23 Никак появились претенденты на место Петросяна ? Только такие ОСЛОумные перлы  было с бородой до пояса, когда Петросян ходил ещё в первый класс .

19:23    
Ему лучше молчать и грозно сдвигать брови, тогда сойдет за умного и требовательного начальника!

19:04    
ОН еще говорить могет

Страница 1-ая (всего: 1)
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