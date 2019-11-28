Новому фигуранту "московского дела" Суровцеву предъявили обвинение

Новому фигуранту «московского дела» Сергею Суровцеву предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Василия Кушнира.

По словам Кушнира, следователи не показали ему видеозапись с действиями Суровцева. При этом адвоката ознакомили с медико-криминалистической экспертизой, которая идентифицировала запись по скриншотам.

В экспертизе не идет речь о нанесении или отсутствии телесных повреждений, нет свидетельств, были ли они вообще, сказал Кушнир. Завтра, 29 ноября, Басманный суд Москвы изберет Суровцеву меру пресечения. Адвокат отметил, что следствие должно представить доказательства виновности, обосновывая ходатайство.

О задержании Суровцева стало известно 28 ноября. По версии следствия, на акции 27 июля в Москве он ударил сотрудника Росгвардии «секцией металлического ограждения» и пытался «блокировать передвижение других правоохранителей».