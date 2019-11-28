Месяц метропротеста

Из-за десятирублевого роста стоимости проезда в метро петербуржцы запланировали на декабрь несколько протестных акций и один бойкот. Выходить на улицу готовы практически все оппозиционные силы города.

Вечером в четверг, 28 ноября, стало известно, что Смольный одобрил назначенный на 8 декабря митинг против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Как обычно, акция пройдет на площади Ленина. Ее заявителями выступили примерно те же люди, которые летом проводили кампанию за честные выборы. Первым анонсировал акцию основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. Среди других заявителей – представители «Справедливой России» и Партии роста.

- Сейчас самый большой запрос [в обществе] – против повышения тарифов на ЖКХ, капремонт и общественный транспорт, - заявил ЗАКС.Ру Врански. – Мы приглашаем абсолютно все партии и движения на митинг. Горожане должны громко заявить о несогласии с политикой Смольного.

Все протестные движения Петербурга пригласило на свою акцию и петербургское отделение КПРФ. Их митинг пройдет на том же месте, но неделей раньше – 1 декабря. Коммунисты намерены заявить о совершенно разноплановых городских проблемах. В повестку они включили едва ли не все больные для города темы, которые только смогли вспомнить: от прибывших из Германии урановых «хвостов» до переезда СПбГУ в поселок Шушары. Позже добавились лозунги в поддержку экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, которого пытаются лишить контроля над «Совхозом им. Ленина», и красного губернатора Иркутской области Сергея Левченко, слухи о скорой отставке которого муссируются в СМИ.

Однако главной темой своей акции коммунисты заявили всё же рост тарифов, в том числе на общественный транспорт и ЖКХ.

- Мы помним фразу действующего губернатора Санкт-Петербурга, что все вопросы с тарифами они решили. Помните, это было сказано в период выборной кампании? Сколько было радости, что у нас нет роста тарифов. Где выполнение тех публичных обещаний? – задала риторический вопрос руководитель горкома петербургского КПРФ Ольга Ходунова.

О готовящемся повышении цен за проезд сотрудники городской администрации объявили все-таки еще до сентябрьских выборов губернатора. Сделать это пришлось в ходе общения с депутатами во время «нулевых» чтений бюджета. Правда, утверждалось, что петербуржцам придется платить больше всего на 2-3 рубля. Позже, уже после выборов, звучала сумма в 5 рублей.

В ходе первого чтения проекта бюджета Петербурга в городском парламенте депутат от «Яблока» Борис Вишневский привел данные комитета по транспорту, согласно которым планирующихся субсидий перевозчикам не хватит для повышения цен на проезд всего на 5 рублей. Вице-губернатор Эдуард Батанов ответил, что этот вопрос еще не решен, и напомнил, что тарифы для горожан и так не поднимались три года.

Стоит заметить, что 45 рублей за жетон метро и 40 рублей за проезд в наземном транспорте петербуржцы платят с начала 2017 года. В марте 2018 года в стране планировались президентские выборы. Тарифы остались прежними. Не стали их повышать и с начала 2019 года. Только-только появившийся в Смольном врио губернатора Александр Беглов в то время активно зарабатывал рейтинг перед сентябрьскими выборами.

Перед вторым чтением бюджета городские власти признались, что цены вырастут все-таки на 10 рублей. Для владельцев «Подорожников» и «Единых карт петербуржца» повышение будет не таким значительным, всего на 4%. Это объяснили желанием получить побольше денег от туристов и прочих гостей города.

- У нас есть наши гости, мы их любим и уважаем, но не всегда правильно, чтобы жители субсидировали в полном объеме поездки наших гостей. Поэтому, когда мы определяем стоимость проезда, мы берем эти соображения в расчет, - прокомментировал ситуацию вице-губернатор Евгений Елин.

Объяснения и меняющиеся планы чиновников вызвали недоумение у ряда политических активистов. Представители нескольких демократических организаций объединились в коалицию, чтобы провести свою кампанию против повышения цен на жетоны в метро с акциями, но без митингов. Координатор движения «Время» Николай Артёменко при этом заявил, что больше всего коалицию возмутил не столько сам факт повышения, сколько отсутствие диалога власти с обществом.

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров в свою очередь предложил вместо субсидирования проверить траты компаний-перевозчиков.

- Есть вещи, которые у всех перед глазами, и их не замечать очень трудно. Главой метро является [Владимир] Гарюгин. Он возглавляет метрополитен 29 лет, - отметил Пивоваров. – Он может быть классным руководителем… Но когда против человека возбуждается несколько уголовных дел, это вызывает вопросы. У господина Гарюгина есть, по-моему, семь заместителей, зарплата которых превышает зарплату губернатора Санкт-Петербурга.

«Открытая Россия», «Время», а также организации «Весна», «Молодежное Яблоко» и представители ассоциации независимых муниципальных депутатов планируют провести в декабре серию одиночных пикетов и перформансов. Венцом кампании должен стать однодневный бойкот петербургского метрополитена. Он назначен на субботу, 14 декабря.

Инициаторы акции презентовали свой сайт bezmetro.today. Каждый желающий может заявить здесь о поддержке бойкота. На сайте ведется обратный отсчет времени до дня без метро.

По словам участников проекта, однодневный бойкот они видят мирной альтернативой массовым протестам.

- Мы не хотим, чтобы было, как в Чили, - заявили поочередно и Артеменко, и Пивоваров, имея в виду всеобщую забастовку и столкновения граждан с полицией в чилийской столице Сантьяго. Формальным поводом для них стало увеличение стоимости проезда на метро.

Организаторы признались, что положительным итогом своей кампании будут считать принятие закона, обязывающего монополистов проходить аудит перед повышением тарифов. Артёменко сообщил журналистам, что уже ведет переговоры с агрегаторами такси о возможности скидок для участников однодневного протеста.

Идея бойкота понравилась и общественнику Врански. Он сообщил ЗАКС.Ру, что готов поддержать запущенную кампанию:

- Все, любые акции мы будем освещать, будем их поддерживать, потому что это общее дело.

Коммунистка Ходунова увидела в предложении бойкота подземки классово чуждую основу:

- Не ездить на метро? Ездить на такси? Это в стиле либералов и демократов. Им это по карману, наверное. А представляете, каково это обычному рабочему человеку – отказаться от метро? Тем более, в городе гололед, люди на глазах падают.

В уведомлении на проведение митинга 8 декабря оказались вычеркнуты ручкой фамилии организаторов из партии «Яблоко» Бориса Вишневского и Олега Максакова. Вишневский объяснил ЗАКС.Ру, что дело в формальностях:

- Я попросил меня в заявку пока не включать, потому что мне оперативно не посоветоваться с коллегами по партии. Нужно было решение нашего органа, а оперативно это не организовать.

«Яблочник» заверил, что его однопартийцы в любом случае протест поддержат и сам он выступает категорически против повышений цен.

Сергей Еремеев

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