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20:32

СМИ: Найден мертвым экс-глава Кущевского РОВД, которого связывали с "бандой Цапка"

фото ЗакС политика СМИ: Найден мертвым экс-глава Кущевского РОВД, которого связывали с "бандой Цапка"

Бывший начальник ОВД по Кущевскому району Краснодарского края Владимир Финько найден мертвым в своем доме, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По предварительным данным, на теле есть признаки насильственной смерти.

Финько возглавлял Кущевское РОВД в начале 2000-х годов. Его предшественник на этой должности Павел Корниенко обвинял его в покровительстве банде Сергея Цапка. После жалобы студентов властям региона с просьбой защитить их от «цапковских» в отношении Финько было открыто дело о злоупотреблении полномочиями, однако вскоре оно было прекращено, и он продолжил службу в МВД до выхода на пенсию.

Банда во главе Сергеем Цапком, бывшим депутатом местного райсовета, действовала в станице Кущевской с конца 1990-х до 2010 года. В ноябре 2010 года участники банды убили 12 человек в доме местного фермера, в том числе детей. На скамье подсудимых оказались шесть человек, Цапка и еще двоих приговорили к пожизненным срокам заключения, других – к длительным, 19-20 лет лишения свободы. Цапок умер в СИЗО до вступления приговора в силу.

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