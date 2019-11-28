Горизбирком работает над ошибками: Попытка номер два

Санкт-Петербургская избирательная комиссия для исполнения решения ЦИКа организовала совещание с омбудсменом Александром Шишловым и «Наблюдателями Петербурга». Позвали на встречу и представителей исполнительной власти, и сотрудников ТИКов. Каждый предложил свои меры по улучшению ситуации, но конкретные примеры нарушений во время муниципальной кампании и выборов не обсудили. На совещании побывал и корреспондент ЗАКС.Ру.

Совместно параллельно

Санкт-Петербургская избирательная комиссия в конце октября представила Центральному избиркому доклад об итогах анализа скандальных муниципальных выборов в 2019 году. Главные выводы Горизбиркома: надо менять систему работы с кадрами и изменить федеральное законодательство, чтобы можно было не создавать муниципальные избиркомы. Также ГИК признал работу 16 ИКМО неудовлетворительной, а четыре из них решил расформировать через суд.

Сейчас две комиссии уже прекратили свою работу. Дела остальных ещё рассматриваются судом.

Центризбирком остался недоволен докладом ГИКа. Он не вызвал энтузиазма, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее мнению, Горизбиркому следовало провести более широкий анализ: отследить судьбу обращений в правоохранительные органы, принять меры в отношении 12 ИКМО, чью работу признали неудовлетворительной, и другое. Памфилова заявила, что хорошие анализы провели уполномоченный по правам человека в городе Александр Шишлов и «Наблюдатели Петербурга». С ними Горизбирком и должен провести новую работу, потребовала глава ЦИК.

СПбИК к вышестоящему органу попытался прислушаться. В начале ноября член ГИК Олег Зацепа сообщил, что они знакомятся с предложениями Шишлова и наблюдателем.

Очная встреча с предложенными ЦИКом партнерами по работе над ошибками прошла 28 ноября. На встречу пригласили ещё председателя комитета территориального развития Александра Бельского, руководителя аппарата Общественной палаты Андрея Малкова, нескольких глав муниципальных образований и председателей территориальных избиркомов.

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко в начале встречи напомнил, что собрались все здесь «в рамках реализации постановления Центральной избирательной комиссии». По его словам, ГИК, Шишлов и «Наблюдатели Петербурга» параллельно изучают прошедшие мунвыборы. С территориальными избиркомами ГИК ведет свой анализ ситуации, сообщил Миненко.

Шишлов на встрече заявил, что ещё 11 ноября предложил Горизбиркому создать общую рабочую группу. Пока говорить о каких-то объединенных действиях сложно, считает омбудсмен.

- Потому что совместная работа предполагает совместную работу, а не просто предоставление каких-то материалов и оценку со стороны городской избирательной комиссии, - считает уполномоченный по правам человека.

Его поддержала представитель «Наблюдателей Петербурга» Мария Чебыкина. Она также считает, что анализировать выборы надо в рамках общей рабочей группы. Сейчас же считать работу совместной нельзя, считает Чебыкина.

Миненко на это ответил, что работа идет. Она, по его словам, будет проходить системно и после 10 декабря, когда ГИК должен предоставить новые итоги ЦИКу, добавил глава Горизбиркома. Как именно эта работа будет организована, Миненко не уточнил.

По существу

На встрече в ГИКе Шишлов отметил две основные меры работы по итогам произошедших скандалов. Во-первых, заявил омбудсмен, нарушения не должны остаться безнаказанными. Во-вторых, необходима кардинальная кадровая реформа. При этом, необходимо сделать так, чтобы ИКМО и администрации муниципалитетов и районов не были связаны, считает Шишлов.

- Наш анализ показывает, что без разрыва связей, которые сейчас существуют между ИКМО с районными администрациями и администрациями муниципальных образований, рассчитывать на изменение ситуации и чистоту выборов нельзя, - сказал омбудсмен.

Чебыкина в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что «Наблюдатели Петербурга» в своем докладе сконцентрировались на событиях единого дня голосования. В частности, в документе перечислены нарушения на избирательных участках, уточнила представительница общественной организации.

- Выводы таковы, что эти нарушения Горизбирком отрабатывает весьма формально, спуская обратно в ТИКи, которые пишут отписки. Функция контроля, которую мы ждем от Горизбиркома, не работает практически, - пояснила Чебыкина.

Во время совещания она отметила, что необходимо по существу рассмотреть все произошедшие нарушения. Иначе говорить об оздоровлении избирательной системы преждевременно, считает представительница наблюдателей.

Однако конкретные нарушения на встрече не разбирались. Присутствовавшие в основном рассуждали о том, что делать с ИКМО и участковыми избирательными комиссиями. Например, глава комитета территориального развития Бельский считает, что просто уволить всех членов избиркомов и собрать новых – не выход. Во-первых, неизвестно, где взять столько новых членов комиссий, пояснил председатель ведомства. Во-вторых, нет никакой гарантии, что другие сотрудники избиркомов не попадут под влияние новых местных властей, отметил Бельский.

- Вот мы говорим сейчас, что определенные муниципалитеты полностью наполняли своими сотрудниками некоторые ИКМО. Вот они в тот момент предпринимали определенные действия, чтобы сохранить власть. Сейчас пришли новые. Но поверьте, за пять лет, они точно также ассимилируются и будут понимать, что им тоже это нужно, - заявил председатель комитета.

Глава МО «Большая Охта» Николай Паялин считает, что проблема кроется в финансировании выборов муниципальным образованием. Эту обязанность надо полностью переложить на городской бюджет, уверен Паялин.

Член ГИК Олег Зацепа предположил, что такой вариант может помочь легитимизировать избирательный процесс. Ему возразил коллега по комиссии от «Партии роста» Алексей Березин. Со ссылкой на законодательство он заявил, что нельзя сделать так, чтобы МО не финансировали выборы. Им в любом случае придется тратить свои деньги даже на те комиссии, которые формирует для голосования ТИК, пояснил Березин.

По мнению Шишлова, главная проблема всё же в политической задаче, которая ставится властями перед избирательными комиссиями.

- Политическая задача – обеспечить определенные результаты выборов. Не законность обеспечить, а политический результат, - уверен омбудсмен.

София Саттарова

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