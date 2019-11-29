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9:31

Главу УФНС по Архангельской области задержали за взятку

фото ЗакС политика Главу УФНС по Архангельской области задержали за взятку

Глава управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родинов задержан по подозрению в получении взятки, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный СК.

По словам собеседника агентства, возбуждено уголовное дело. Родионова задержали с поличным, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным агентства, сумма взятки превысила 8 млн рублей.

В ближайшее время Родионову предъявят обвинение по ст. 290 УК РФ, сообщил источник. По его словам, 29 ноября ему изберут меру пресечения.

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