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10:48

Большинство проб почвы Петербурга признали "чрезвычайно опасными"

фото ЗакС политика Большинство проб почвы Петербурга признали "чрезвычайно опасными"

Комитет по природопользованию при проверке почвы на содержание химических веществ в разных районах города отнес подавляющее большинство взятых проб к категории опасных, сообщили представители «Справедливой России».

Отчет о выполнении госконтракта по оценке уровня загрязнения комитет предоставил депутату ЗакСа Надежде Тихоновой по ее запросу. Его выполняла компания «ТехноТерра», сумма контракта составила 2,2 млн рублей.

Специалисты взяли 128 проб в 8 районах города: Василеостровском, Выборгском, Московском, Красносельском, Невском, Приморском, Фрунзенском и Центральном. Образцы оценивали на загрязнение тяжелыми металлами, диоксинами, на уровень содержание химических веществ, в том числе нефтепродуктов.

85 проб специалисты отнесли к «чрезвычайно опасным». Еще 32 – признали «опасными». Во всех проверенных районах замечен превышенный уровень содержания бензопирена, меди, кадмия, свинца, цинка, в более чем половине проб зафиксировано превышение допустимого содержания нефтепродуктов.

Наиболее загрязненные тяжелыми металлами почвы оказались в Невском, Московском, Фрунзенском и Центральном районах. Во Фрунзенском и Центральном районах зафиксировали максимальное содержание бензопирена, а Невском, Приморском и Фрунзенском – нефтепродуктов. Основной источник загрязнения почв – автомобили, в некоторых случаях – железнодорожный транспорт, заключили исследователи.

На основании полученных данных определялся суммарный показатель загрязнения. По нему 121 проба была отнесена к «допустимой» категории, 6 – к опасной, 1 – к «умеренно опасной».

Тихонова, комментируя результаты исследования, выразила мнение, что правительство должно разработать комплексную программу по улучшению состоянию почв. «Город должен стимулировать снижение количества частного автотранспорта и развивать экологически чистый общественный транспорт, а также мотивировать предпринимателей использовать новые разработки по очищению загрязняющих выбросов», - считает Тихонова.


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14:22    
14-10
Голубчик, ты явно встревожен и нервничаешь. Молитвы тебе не помогут. Просто не волнуйся и успокойся, мы ещё только в начале конца, но ты не доживёшь до развития катастрофы.

14:10    
13-23 Ты-то чего так волнуешься ? Судя по содержанию, ты из повёрнутых на религии. У тебя есть ясная поповская  инструкция -молись и ещё раз молись. Не забывай при этом целовать им пухленькую ручку и класть десятинку. Так просто ! И нынче же будешь с Ним в раю !

14:05    
Почему скрыли некоторые данные? Из политкорректности?. Наибольшие загрязнения биологическими отходами жизнедеятельности  отмечены в местах проведения сборищ несогласных. яблока и лгбт. Причина в том, что у нормальных людей отхлды выделяется через два отверстия, у них выделяется через три (третье - рот). У гомосеков ненормальная активность выделений из ануса обусловлена раздолбанностью ануса. Почему Тихонова не определила меры по уменьшению этого вреда?

13:23    
Конец света не наступит, а уже наступил, но мы ещё только в начале конца, поэтому не все видят безрадостную перспективу.

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