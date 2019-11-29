Суд зачитал позицию ЦИК к делу о расформировании ИКМО "Сергиевское"

Санкт-Петербургский городской суд приобщил копию заключения Центральной избирательной комиссии по делу о расформировании муниципального избиркома «Сергиевское». Решение принято на заседании 29 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Председательствующий судья Андрей Белоногий зачитал поступивший документ. ЦИК сообщил, что ИКМО не исполняло его решения и не устранило искусственную очередь, которая мешала желающим подать документы. Центризбирком считает, что совокупность всех произошедших во время кампании обстоятельств является основанием для удовлетворения иска Санкт-Петербургской избирательной комиссии о расформировании ИКМО.

ЗАКС.Ру рассказывал, как потенциальные кандидаты с утра до вечера дежурили у ИКМО «Сергиевское» - и все равно не могли подать документы. В один из дней полицейским после двух вызовов к дверям комиссии пришлось остаться до самого вечера.