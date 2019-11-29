Прокуратура не нашла нарушений в скандально известной петрозаводской колонии

Исправительная колония №9 в Петрозаводске, "прославившаяся" видеозаписью, на которой видно, как сотрудники избивают заключенного, подверглась проверке прокуратуры. По результатам своего рейда правоохранители установили, что дисциплина находится на должном уровне и, более того, не обнаружили недовольных царящими в ИК нравами.

"Комиссия констатирует, что фактов применения к лицам, отбывающим наказание в ФКУ ИК-9 УФСИН России по республике Карелия, незаконных мер физического воздействия в ходе проверки не установлено, жалоб от осужденных по таким фактам не поступило", - говорится в официальном сообщении.

В нем также отмечается, что зэки обеспечены всем, что требуется людям в подобных пенитенциарных учреждениях.

Напомним, что на скандальной видеозаписи, просочившейся в СМИ, запечатлен агрессивно себя ведущий начальник колонии Иван Савельев, дающий волю кулакам. После публикации он обратился в Следственный комитет с жалобой на якобы имевшую место клевету, но жалобу не удовлетворили. Известно, что он сейчас работает в другом месте - в больнице Медвежьегорска.