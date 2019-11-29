Петербургский парламент решил бороться с "нападающим на людей" борщевиком

Уничтожение сорного растения борщевик Сосновского войдет в обязанности администрации Петербурга. Соответствующее изменение в городской закон о зеленых насаждениях одобрили в парламентском комитете по законодательству 29 ноября.

Председатель комитета и соавтор законопроекта Денис Четырбок напомнил, что спецпрограмма борьба с оставляющим ожоги сорняком уже действует в соседней Ленинградской области. По его словам, проблема актуальна и для Петербурга.

- Этим летом было много репортажей в СМИ о случаях нападений борщевика на человека, если можно так выразиться, - отметил Четырбок.

Депутат поинтересовался, есть ли у членов комитета вопросы к авторам законопроекта. Отсутствие вопросов член КПРФ Александр Рассудов резюмировал лозунгом "Все на борьбу с борщевиком".

Александр Егоров из "Справедливой России" и единоросс Алексей Цивилёв рассказали, что уже имеют опыт уничтожения опасного растения у себя на дачах

Сергей Еремеев

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