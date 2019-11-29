Шендерович насчитал четыре типа взаимодействия с нынешним государством

Писатель и публицист Виктор Шендерович, комментируя желание большинства молодежи уехать из России, попытался обозначить четыре способа общения с российским государством в его нынешнем виде, отметив, что самый востребуемый (эмиграция) - вынужденный и сравнительно безболезненный путь.

Политический обозреватель разделил стратегии на "героические" и приспособленческие. Не требуя ничего от россиян в целом, он заметил, что, помимо отъезда, наиболее распространенной формой неучастия в общественной жизни является эмиграция внутренняя, переходящая в отшельничество и алкоголизацию.

"У меня один приятель есть, он мне говорит, что ты живешь в России, а я живу в лесу, где обитают русские. Ну ты там в Интернете, новости. Ты в России. Что там Путин сказал, что Ямпольская, что там, что там. А он выходит из магазина, вот тут магазин, вот парк. Он подышал, купил, вернулся в квартиру, читает, что хочет. Живет, как хочет. До поры до времени можно", - привел пример литератор на "Эхе Москвы".

К "конъюнктурщикам" (третья категория) Шендерович относится наиболее критично, невысоко ценя их договор с "поганой" системой. Превыше всего он ценит категорию четвертую - борцов с этой системой, приводя в пример Константина Котова, которого отправили в колонию за многократное участие в мирных митингах и пикетах.

"Это всегда какая-нибудь десятая процента. Это лучшие люди, действительно лучшие люди. Новодворских не может быть, понимаете, не может быть дивизия новодворских. Сахаровых. Герцен, Чаадаев. Все штучный товар", - рассудил публицист.

Согласно ноябрьскому опросу "Левады-центра", всерьез думают о том, чтобы покинуть Россию, 53 процента из референтной группы россиян в возрасте от 18 до 24 лет.