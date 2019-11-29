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12:28

Суд не стал ужесточать наказание главе штаба Навального в Архангельске по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Суд не стал ужесточать наказание главе штаба Навального в Архангельске по "дадинской" статье

Архангельский областной суд оставил в силе приговор координатору регионального штаба Навального Андрею Боровикову по делу о неоднократном нарушении правил проведения митинга, передает «МБХ медиа».

Приговор обжаловала прокуратура. Сторона обвинения требовала назначить активисту три года принудительных работ вместо назначенных судом 400 часов обязательных работ. Боровиков заявил, что не раскаивается в своих действиях и не собирается просить разрешение на участие в митингах, поскольку это его гражданское право.

Боровиков осужден по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга) – так называемой «дадинской» статье. Он активно выступает против строительства мусорного полигона в Шиесе, до этого еще штрафовали за участие в акциях «Он нам не царь» и против повышения пенсионного возраста в 2018 году.

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