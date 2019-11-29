Суд расформировал ИКМО "Сергиевское"

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск Горизбиркома о расформировании избирательной комиссии муниципального образования «Сергиевское», передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. ГИК требовал расформировать ИКМО из-за неисполнения четырех решений Горизбиркома по жалобам граждан.

На заседании 29 ноября присутствовавшая в качестве заинтересованного лица член муниципального избиркома от Партии Роста Алла Соколова заявила, что не участвовала в работе ИКМО. Она предоставила суду свои заявления в ГИК и его решения на них о том, что ИКМО систематически не приглашает ее на заседания. Представитель муниципальной комиссии не отрицал, что Соколова не участвовала в работе ИКМО.

Также на заседании выступил заместитель главы МО «Сергиевское» Алексей Черезов. Об этом ходатайствовала представитель ИКМО. Она сообщила, что Черезов видел, как шёл приём документов. Замглавы МО рассказал, что в прошлом созыве был председателем муниципального образования. Он уточнил, что из-за нахождения его помещений рядом с помещениями ИКМО видел часть происходящего во время кампании. Черезов добавил, что для него как представителя «Единой России» никаких исключений комиссия не делала - он тоже стоял в очереди внутри здания.

Представительница ИКМО сообщила, что муниципальный избирком не занимается политикой, а только обеспечивает проведение выборов. По её словам, комиссия работала всю кампанию работала. Это же сказала член ИКМО Лариса Иванова.

⁃ Комиссия работала все 35 дней, - заявила Иванова.

⁃ Всего-то 35? - переспросил судья Белоногий. - Там же больше были... Говорят, вы только отчёт сдали 18 октября. На приёме... 35 дней аж вместо 20, да? Вы лично принимали документы?

⁃ Да.

⁃ Вы входили в состав рабочей группы?

⁃ Да, - ответила Иванова.

⁃ Чем можете объяснить очереди, драки за дверью вашей комиссии? - продолжал спрашивать судья. - Вы принимали до последнего посетителя, до последнего кандидата?

⁃ Мы принимали до 18 часов, - пояснила член ИКМО.

⁃ После 18 часов очередь была большой?

⁃ Не всегда большой, - ответила Иванова.

Представитель ГИК Олег Зацепа заметил на заседании, что все показания говорят о то, что очереди все же были, ИКМО не принимала документы у всех и не исполняла решение Горизбиркома. Он сообщил, что все говорит о необходимости удовлетворить иск. Также Зацепа представил пояснение Центральной избирательной комиссии об ИКМО «Сергиевское». В документе ЦИК также настаивал на удовлетворении иска.

За это же выступила и прокурор. Коллегия судей согласилась расформировать ИКМО «Сергиевское».

Напомним, в период подачи документов у ИКМО «Сергиевское» собирались большие очереди - оппозиционные кандидаты не могли подать документы. Горизбирком потребовал муниципальную комиссию принять документы у желающих, но ИКМО это решение не исполнило. Из-за этого ГИК подал на неё в суд. На прошлом заседании свидетели рассказали об очередях у входа в муниципальную комиссию.

Главу местного избиркома ранее привлекли к административной ответственности. она получила штраф в 3000 рублей и запрет входить в избирательные комиссии в течение года.

ГИК подал иски о расформировании к четырём ИКМО. Городской суд до этого уже удовлетворил два из них: к комиссиям «Семёновское» и «Коломяги». Рассмотрение дал по ИКМО «Екатерингофский» пока отложено. Подробнее о том, как и почему расформировывают избирательные комиссии муниципальных образований, витайте в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова