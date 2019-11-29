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12:59

Нового фигуранта "московского дела" Суровцева арестовали на два месяца

фото ЗакС политика Нового фигуранта "московского дела" Суровцева арестовали на два месяца

Сергей Суровцев, об уголовном деле против которого, связанном с летними московскими протестами, стало известно накануне, 28 ноября, получил два месяца ареста, передает "Медиазона". Таким образом, под стражей он пробудет как минимум до 27 января следующего года.

По версии следствия, на акции 27 июля в Москве Суровцев ударил сотрудника Росгвардии «секцией металлического ограждения» и пытался «блокировать передвижение других правоохранителей». Ему вменяется применение насилия к представителю власти.

"Есть показания свидетеля Липского и самого потерпевшего, который указывает, что он, пытаясь схватить за железный бордюр, почувствовал боль в обеих руках. Этому нет подтверждения, кроме слов самого полицейского. Была бы какая-то медицинская справка, какой-нибудь синяк", - высказался на суде адвокат обвиняемого, Василий Кушнир, добавив, что после летних демонстраций силовики часто стали жаловаться на боль и насилие, не обременяя себя существенными доказательствами.

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13:04    
Всех бунтовщиков на нары, а лучше на гильотину!

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