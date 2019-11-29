Навальный приветствует стремление "Единой России" усилиться

Политик Алексей Навальный, анализируя съезд "Единой России" и прозвучавшие на нем лозунги и наказы в исполнении первых лиц государства, пришел к оригинальной мысли: ему видится, что попытки реанимировать и усилить партию власти играют на руку оппозиции. По его выражению, когда игра идет в открытую и под брендом ЕР, то состоящих в ней провластных функционеров будет "легче уничтожать вместе и поодиночке", поскольку "все ее ненавидят".

"Мнение людей о "Единой России", о котором так беспокоится Владимир Владимирович, такое, что пошла ты, "Единая Россия", к чертовой матери. И мы будем весьма активным образом поддерживать людей в их мнении, в том числе с помощью умного голосования. Идите, идите от "Единой России", мы будем ее просто разносить", - заявил основатель Фонда борьбы с коррупцией в авторской программе, сравнив своих политических противников с "зомби" и обозвав их "мордатыми людьми с ворованными мандатами".

Хороших вариантов, по предположению Навального, у единороссов попросту нет: объединение с Общероссийским народным фронтом, если бы таковое задумывалось, уверен оппозиционер, не добавит его оппонентам популярности. Даже доверчивые пенсионерки, по его словам, все больше и чаще чувствуют себя обманутыми.

Напомним, что на съезде Владимир Путин стыдил единороссов "словоблудием", а премьер Дмитрий Медведев - маскировкой на выборах под самовыдвиженцев.