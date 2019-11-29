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13:19

Глава пресс-службы УМВД по Москве уходит в отставку

фото ЗакС политика Глава пресс-службы УМВД по Москве уходит в отставку

Начальник пресс-службы управления МВД по Москве полковник Юрий Титов покидает свой пост, пишет РБК.

Об увольнении Титова сообщил источник в столичном управлении. До этого новость об уходе Титова появилась в Telegram-канале «Омбудсмен полиции». Автор канала, Владимир Воронцов, сообщил, что решение было якобы принято еще в июне, но в ведомстве не хотели «привлекать внимание СМИ». По информации канала, место Титова может занять «кто-то из Пермского края».

Сам Титов в ответ на вопрос об увольнении сказал, что он просто переходит на другую работу.

Юрий Титов в июле получил выговор за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Тогда же были уволены четыре полицейских. Голунов был задержан по обвинению в попытке сбыта наркотиков, вскоре с него сняли обвинения, следствие установило, что запрещенные вещества ему подкинули при задержании.

Виновные в попытке подбросить журналисту наркотики до сих пор не наказаны. В ноябре выяснилось, что все материалы проверки правоохранителей по этому делу засекречены. Один из задерживавших Голунова полицейских после увольнения устроился на работу в сеть магазинов «Красное и белое» главой охраны.

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