Навального с соратниками не пустили в зал заседаний Мосгордумы

Запланированный на 29 ноября круглый стол в Мосгордуме, инициированный коммунисткой Еленой Шуваловой, не состоялся: ей не удалось провести в зал заседаний команду ближайших сторонников политика Алексея Навального. Это следует из микроблогов участников событий - директора ФБК Ивана Жданова и начальника отдела расследований ФБК Георгия Албурова.
Оппозиционерам удалось посидеть в коридоре, а после дискуссия перенеслась на улицу.
Шувалова планировала обсудить с депутатами в присутствии Навального и компании иски к участникам протестных акций минувшего лета с крупными материальными претензиями.
Отметим, что члены команды Навального безуспешно боролись за право быть зарегистрированными на выборах в Мосгордуму. Не добившись этого, они провели несколько несанкционированных акций, после которых рядовых участников продолжают сажать в тюрьму, а организаторов - пытаться "удушить" рублем.
У МГД бодренько. Круглый стол проходит на улице pic.twitter.com/n6WNnSHmBf— Георгий Албуров (@alburov) 29 ноября 2019 г.