В Петербурге вновь поступают сигналы о заминированных судах

Выборгский, Невский и Приморский районные суды Петербурга после угроз о минировании вынужденно эвакуируют, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Таким образом, "атака" на суды продолжается уже второй день: накануне, 28 ноября, эвакуировали, помимо Городского суда, Красногвардейский, Фрунзенский, Московский, Кировский, Пушкинский районные суды, а также 1-й Западный окружной военный суд и Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.

Ни одна из угроз о якобы заложенной взрывчатке, поступивших накануне по телефону, не подтвердилась.

UPD: 14:53 Эвакуируют также Петродворцовый районный суд