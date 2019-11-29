Заседание по жалобе Голунова на СК прервано из-за эвакуации Мосгорсуда Мосгорсуд эвакуировали во время рассмотрения жалобы корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователей по делу о подбрасывании наркотиков, передает «Интерфакс». Посетителей и сотрудников суда попросили «покинуть здание в связи с чрезвычайной ситуацией». Кроме Мосгорсуда, эвакуированы Басманный суд, Черемушкинский суд, Новинский пассаж. Эвакуируют суды и в Петербурге. Это второй день волны «минирования»: накануне суды получили угрозы о якобы заложенных в зданиях бомбах. Злоумышленники требовали 120 биткоинов. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен