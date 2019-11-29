РКН включил в список распространителей "фейков" группы РБК и "Газеты.Ru" в ВК

Роскомнадзор опубликовал перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию.

В перечень попали группы и аккаунты в соцсетях. В том числе РКН включил в число таких ресурсов аккаунты «Газеты.Ru», ряд крупных информацинных групп, в том числе «Лентач» и Mash, а также региональные паблики.

Большинство ресурсов вызвали претензии РКН из-за сообщений о ЧП в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске 1 июня. РБК попал в список из-за двух комментариев по этой теме, «Газета.Ru» - двух постов и комментария. «Лентач» - одного поста и двух комментариев об этом событии и об обстановке в городе Тулун Иркутской области, где было наводнение.

В РКН пояснили, что в перечень включены источники, которые два или более раз упоминались в присланных им требованиях Генпрокуратуры.