Смольный планирует увеличить цены на проезд по «Подорожнику» всего на 1 рубль

Проезд в петербургском метрополитене по электронной карте «Подорожник» в 2020 году будет стоить 37 рублей, то есть на 1 рубль больше, чем в 2019-м. Это следует из проекта постановления правительства Петербурга, направленного на антикоррупционную экспертизу.

Совершившим больше 10 поездок по «Подорожнику» в месяц проход в метро обойдется в 36 рублей (в настоящее время – 35), больше 20 – 35 рублей (34), больше 30 – 34 рубля (33). С 41 поездки проезд будет стоить 33 вместо 32 рублей.

Ранее чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов утверждали, что поездки по единому электронному билету станут дороже на 2 рубля.

Месячный билет для проезда в подземке будет стоить 1870 рублей, на 60 рублей больше, чем в настоящее время. За единый месячный проездной на трамвай, троллейбус, автобус и метро придется заплатить 3015 рублей. Ранее он обходился петербуржцам в 2900 рублей, для учащихся – по 535 рублей вместо 515 рублей.

Билет на одни сутки подорожает со 180 до 185 рублей. Единый билет на 90 минут - с 65 до 68 рублей.

Проект постановления будет находиться на антикоррупционной экспертизе до 14 декабря. Ответственным за выполнение постановления Беглов назначил своего заместителя Максима Шаскольского.

Ранее городские власти объявили, что жетон метрополитена в 2020 году подорожает на 10 рублей и обойдется горожанам в 55 рублей. Также на 10 рублей планируется поднять стоимость разового проезда в наземном общественном транспорте. Купленный у кондуктора или водителя билет в автобус, трамвай и троллейбус будет стоить 50 рублей.

По словам вице-губернатора Евгения Елина, городские власти планируют пополнять городскую казну за счет туристов, которые чаще покупают разовые билеты, чем проездные карты.

Десятирублевый рост тарифов стал поводом для недовольства оппозиции. В декабре в Петербурге пройдет сразу два митинга на эту тему. Кроме того, группа активистов демократических организаций объявила 14 декабря объявлен днем бойкота подземки.

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