Петербургские суды возвращаются к работе после второй волны "минирования"

Районные суды Петербурга постепенно возвращаются к работе после второй волны эвакуаций, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

К 16:00 свою работу продолжили Петродворцовый, Выборгский и Красногвардейский суды Петербурга.

29 ноября эвакуировать пришлось около десятка петербургских судов. Накануне они получили угрозы о якобы заложенных в зданиях бомбах, ни одна из них не подтвердилась.

Эвакуируют суды и в Москве. Из-за этого было прервано заседание Мосгорсуда по жалобе корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие СК.

Обновлено 16:50 Василеостровский суд вернулся к работе. Тем временем эвакуирован Пушкинский суд.