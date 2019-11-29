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16:22

Дмитрий Дубровский: В случае с "урановыми хвостами" петербуржцы поражены в базовых правах

фото ЗакС политика Дмитрий Дубровский: В случае с "урановыми хвостами" петербуржцы поражены в базовых правах

Ученый, член правозащитного совета Петербурга Дмитрий Дубровский постарался объяснить, почему ввоз ядерных отходов посеял среди горожан сильную тревогу. Даже если для того нет объективных оснований, рассудил он, опыт предыдущих лет, как советских, так и постсоветских, убедил людей в том, что им не расскажут правды: "нарушено базовое право на информацию". Помимо того, что не дается никаких четких объяснений проблеме, мнением горожан вовсе не интересуются, заметил он. Такое поведение для отечественной власти историк, к собственному сожалению, признает типическим.

"Не надо удивляться, что люди так реагируют. В России очень низка технологическая культура и уровень ответственности в обращении с такого рода вещами, и, кроме того, людей нужно информировать. <...> Если что-то произойдет, то боюсь, что современная российская власть будет себя вести точно так же, как советская после Чернобыля", - заметил он в эфире "Эха Петербурга".

В качестве еще одной печальной аналогии, связанной с экологическими проблемами и пренебрежением людским мнением, Дубровский привел пример будущего полигона на Шиесе, куда, вопреки массовому протесту местных жителей, собираются завозить московский мусор.

Напомним, что в конце ноября в Петербург прибыло судно "Михаил Дудин", заполненное урановыми отходами. С целью помешать подобной практике горожане встают в одиночные пикеты, а депутат ЗакСа Борис Вишневский обращается к губернатору Александру Беглову.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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