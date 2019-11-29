18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:36

Четырбок призвал проверить подвалы ради спасения бездомных кошек

фото ЗакС политика Четырбок призвал проверить подвалы ради спасения бездомных кошек

Депутат ЗакСа Денис Четырбок обратился к вице-губернатору Петербурга Николаю Бондаренко с просьбой поручить провести обследование домов на наличие открытых подвальных продухов.

Четырбок напомнил, что накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в подвалах многоквартирных домов должен быть открыт минимум один продух. Поправки вступят в силу 4 декабря.

Коммунальщики замуровывают продухи в подвалах, где обитают кошки, и тем самым «заранее обрекают котят на мучительную голодную смерть», пояснил Четырбок. «Я уверен, что не нужно тянуть кота за хвост и следует как можно скорее прекратить столкновение зоозащитников и коммунальщиков», - заявил депутат.

Четырбок просит Бондаренко поручить обследовать дома главам районов и жилищным организациям.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:57 За нападение на сотрудника ЧОП активисту Шиеса назначили обязательные работы

19:45 КРТИ разработал проект, предусматривающий платный въезд в центр города

19:24 Петербургские активисты вышли на пикеты в поддержку политзаключенных

19:18 На Малой Садовой два с половиной часа пикетировали в поддержку активистки Цветковой

19:12 СМИ: В Смольном могут трудоустроить близкого к экс-министру транспорта Соколову чиновника   1

18:56 Милонов объяснил феномен петербургского "нищебродства"   1

18:52 Следствие по новому фигуранту "московского дела" Суровцему завершили за полтора дня

18:33 РБК и "Лентач" потребовали объяснений от РКН из-за включения в список распространителей "фейков"

18:24 Экспозиция Кунсткамеры расширится за счет новых помещений

18:12 Смольный готов потратить на работу экомобилей и экологическое просвещение 14,7 млн рублей

17:59 Росприроднадзор осудил использование реагентов на зимних дорогах

17:55 Редакцию "Царьграда" снова эвакуировали из-за угроз о заложенной взрывчатке

17:31 Google, Аpple и другие производители просят Путина отклонить закон о предустановке российского ПО

17:29 Шестуну предложили ознакомиться с материалами дела за один день

16:59 Удальцов хочет признания ЕР экстремистской организацией и запрета ее деятельности   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru