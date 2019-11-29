Редакцию "Царьграда" снова эвакуировали из-за угроз о заложенной взрывчатке

Редакцию телеканала «Царьград» эвакуируют из-за сообщения о якобы заложенной бомбе, передает РИА «Новости» со ссылкой на главного редактора канала Елену Шаройкину.

Шаройкина уточнила, что эвакуируется только шестой этаж Центрального телеграфа, где находится студия канала, а не все здание. На месте работают спецслужбы. Сорван ежедневный прямой эфир – программа «Дежурный по редакции».

Эвакуировали редакцию «Царьграда» из-за угроз минирования и накануне. Письма с угрозами получали также суды в Петербурге и Москве. Злоумышленники требовали перевести им 120 биткоинов, которые были украдены с криптобиржи WEX. В ноябре «Русская служба Би-би-си» опубликовала расследование, в котором говорилось о вероятной причастности владельца «Царьграда» Константина Малофеева к пропаже биткоинов. «Царьград» ранее направил в ФСБ заявление из-за полученных угроз.