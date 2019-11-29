Росприроднадзор осудил использование реагентов на зимних дорогах

Управление Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу опубликовало официальное заявление, в котором говорится об использовании реагентов на зимних дорогах как о нежелательном и вредном средстве.

Главная опасность использования реагентов, по коллективному мнению специалистов, это риск загрязнения водной инфраструктуры Петербурга - особенно с учетом того, что ливневая канализация не проходит очистку. Гораздо более безопасным методом борьбы с наледями чиновники называют использование соли и песка, что и практикуется в городе в течение нескольких последних зим.

Заявление, поясняют его авторы, появилось на фоне некоторых публикаций, в которых говорилось о возможном возвращении химических средств на заснеженные улицы. В Роспотребнадзоре уповают на законопроект, внесенный в Госдуму, в котором предлагается запретить посыпать реагентами пешеходные зоны.