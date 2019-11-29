Смольный готов потратить на работу экомобилей и экологическое просвещение 14,7 млн рублей

Комитет по благоустройству объявил закупку на бесперебойное функционирование экомобилей за 14,7 млн рублей. Электронный аукцион опубликован 29 ноября.

Согласно техническому заданию, победитель аукциона должен будет организовать поездку экомобилей по городу. Остановки по часу должны быть по нескольких адресам в каждом муниципальном образовании, кроме МО «Владимирский» - там одна точка. Всего за год - не менее 8 105 стоянок.

Также исполнитель должен будет организовывать и дополнительные выезды на экологические акции и другие мероприятия вне плана-графика – но не более 150 часов за год. Принимать экомобили обязаны ртутные лампы, ртутные термометры и другие ртутные приборы, а также батарейки, аккумуляторы, оргтехнику.

Помимо этого в техзадании сказано, что исполнитель должен «реализовывать экологическое просвещение» петербуржцев. Для этого надо изготовить 3,8 тысяч полноцветных плакатов формата А2 и 5 тысяч таких плакатов формата А4 , на которых указать место и время сбора опасных отходов и их перечень. Также требуется создать 25 тысяч двусторонних листовок А5. Их надо будет расклеивать и распространять по заверенному плану-графику.

Все действия исполнитель обязан фотографировать. Эти доказательства работу надо предоставлять в комитет.

Напомним, в 2019 году работой экомобилей занимается компания «Экологический Сервис-Санкт-Петербург». Стоимость контракта составила 14,8 млн рублей.

Программа экомобилей начала работать в Петербурге в 2008 году. С начала 2019 году в экомобили и экобоксы жители Петербурга сдали на переработку более 74 тонн опасных отходов, сообщил в октябре комитет по благоустройству.