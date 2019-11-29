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19:12

СМИ: В Смольном могут трудоустроить близкого к экс-министру транспорта Соколову чиновника

фото ЗакС политика СМИ: В Смольном могут трудоустроить близкого к экс-министру транспорта Соколову чиновника

Кирилл Поляков, возглавляющий дирекцию по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти, возможно, в скором времени сменит место работы и станет чиновником петербургского правительства, пишет "Фонтанка" со ссылкой на собственные анонимные источники. Сам он, однако, заверил, что ему никто ничего подобного пока не предлагал.

Поляков известен как человек, долгое время работавший с бывшим министром транспорта Максимом Соколовым. В свою очередь, Соколова в последнее время СМИ и Telegram-каналы, знакомые с городской политической "кухней", прочат в вице-губернаторы.

В ноябре на посту вице-губернатора случилась знаковая перестановка: с этого поста ушла в полпредство Любовь Совершаева, считающаяся одним из самых влиятельных политических фигур Петербурга. После ее ухода в этом статусе утвердили двух новых людей - бывшего начальника охраны президентской дачи Валерия Пикалева и уже имевшую опыт работы вице-губернатором Ирину Потехину. По слухам, Соколов может стать "первым среди равных". На сегодняшний день он работает первым заместителем гендиректора ПАО "Группы ЛСР".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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