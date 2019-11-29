На Малой Садовой два с половиной часа пикетировали в поддержку активистки Цветковой

В центре Петербурга, на углу Малой Садовой улицы и Невского проспекта вечером в пятницу, 29 ноября выстроилась очередь из желающих встать в пикет в поддержку активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, сообщила ЗАКС.Ру участница акции Мира Тай.

Цветкову обвиняют в распространении порнографии (статья 242 УК РФ), предположительно за рисунки, которые активистка выкладывала в феминистском паблике «ВКонтакте». На рисунках были абстрактно изображены женские половые органы. В настоящее время обвиняемая находится под домашним арестом.

- Юле грозит срок от 2 до 6 лет. Это ничуть не менее абсурдная ситуация, чем в деле Ивана Голунова - подобные картинки не являются порнографическими, и вся эта история, очевидно, затеяна в очередной раз для того, чтобы напугать нас и заставить молчать, - рассказала Тай.

По ее словам, на одиночное пикетирование пришло около десяти человек. Они по очереди стояли с плакатами с 16-00 до 18-30. Акция прошла без происшествий. Аналогичные пикеты прошли также в Москве у здания Генпрокуратуры.

Отметим, что на днях в Петербурге состоялся митинг в защиту традиционных семейных ценностей. Одним из выступавших на ней был известный в городе борец с ЛГБТ и феминистками Тимур Исаев. Он заявил со сцены, что уголовное дело на Цветкову было написано после его обращения в правоохранительные органы.