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19:24

Петербургские активисты вышли на пикеты в поддержку политзаключенных

фото ЗакС политика Петербургские активисты вышли на пикеты в поддержку политзаключенных

В Петербурге вечером 29 ноября проходят одиночные пикеты против политических репрессий. Активисты выходят с плакатами к вестибюлям станций метро в центре города.

Возле станции "Василеостровская" с плакатом в поддержку политзаключенных был замечен Евгений Мусин. Сотрудники полиции сфотографировали его и проверили документы, рассказал ЗАКС.Ру активист.  

Telegram-канал "Протестный Петербург" сообщает, что пикеты также проходят у станций "Гостиный двор" и "Сенная площадь". 

Пятничные пикеты уже несколько недель проходят возле станций метро в Петербурге и Москве. Акция посвящена фигурантам так называемого  "московского дела" и всем политическим заключенным. 

Московским делом называют уголовное преследование участников несанкционированных протестных акций нынешнего лета в столице, на которых граждане добивались допуска до выборов в Мосгордуму снятых с них кандидатов. По делу проходит более десятка человек. 

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