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19:45

КРТИ разработал проект, предусматривающий платный въезд в центр города

фото ЗакС политика КРТИ разработал проект, предусматривающий платный въезд в центр города

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры обнародовал проект схемы дорожного движения до 2033 года, одним из важнейших пунктов которого служит платный въезд в центр города для автомобилистов. Документ, работа над которым обошлась в 40 млн рублей, анализирует "Коммерсант".

Проект, разработанный ООО "Строй Инвест Проект", ориентирован в общих чертах на то, чтобы горожане в основной своей массе "пересели" на наземный общественный транспорт.

"Основная причина неблагоприятной транспортной ситуации — несоответствие пропускной способности дорог растущему спросу на передвижение личным транспортом", - в частности, говорится в документе.

Однако, как говорят близкие к авторам проекта источники газеты, чиновники с главным приоритетом еще не определились и стоят перед дилеммой: возможно, им все же станут инвестиции в автомобильные магистрали и поощрение тем самым частных автовладельцев. Косвенно на это указывает и то, что вариантов развития дорожной инфраструктуры предлагается четыре - с различным балансом между частным и общественным транспортом. Три из четырех вариантов потребуют вложения не менее 1 трлн бюджетных денег.

Самыми проблемными, пробочными узлами авторы исследования называют по большей части участки трафика в северной части города: зоны возле станций метро "Площадь Мужества", "Пионерская", "Черная речка" и Светлановскую площадь, а также "края" Невского и Московского проспектов.

Пункты оплаты для проезда в центр предлагается установить на основных мостах через Неву и вдоль Обводного канала.

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