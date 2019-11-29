Ходорковский: Мы живем в стране, которая стала ленинградской подворотней

Политэмигрант и общественный деятель Михаил Ходорковский рассказал о психологических тонкостях своего общения с президентом Владимиром Путиным. По его словам, многолетний глава государства всегда отличался тем, что умел выразительно транслировать либеральные и "правильные" вещи и лично, и публично, на самом деле постоянно при этом притворяясь, и очень хорошо чувствовал слабые места людей, с которыми находился в диалоге.

"Даже в разговоре со мной, когда у меня были разговоры с Владимиром Путиным, он абсолютно точно подстраивался под тот типаж государственного деятеля, который в моем представлении был бы позитивным и приемлемым. Хотя я абсолютно убежден, что в душе он посмеивался", - поделился он откровением в интервью "Эху Москвы".

Далее Ходорковский перешел к метафорическим обобщениям, перенося бэкграунд гаранта Конституции на гласные и негласные порядки современной России.

"Мы живем 20 лет в стране, которая стала ленинградской подворотней. И если мы этого не принимаем, то это не значит, что драться не надо. Если ты зашел в подворотню, ты там оказался, то рано проявлять интеллигентскость. Ты сначала оттуда выйди, а потом уже занимай интеллигентную позицию", - дидактически заметил политик.

Напомним, что Путин личным указом помиловал Ходорковского в 2013 году, когда бизнесмен одиннадцатый год подряд находился в местах лишения свободы. Сразу после освобождения основателя "Открытой России" депортировали из страны.