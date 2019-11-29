Невзоров считает, что русская культура научила соотечественников терпимости к репрессиям

Готовность терпеть унижения и политические репрессии, которая, по мнению публициста Александра Невзорова, русский народ многими десятилетиями демонстрирует воочию, произрастает, как ему видится, из лучших образцов отечественной гуманитарной культуры. В качестве собирательной фигуры, несущей кажущееся ему зло, он выбрал писателя Федора Достоевского.

"Именно она (русская культура - прим. ЗАКС.Ру) выучила одних репрессировать, а других эти репрессии терпеть. <...> Ну кто-то же научил этих абсолютно нормальных людей испытывать наслаждение от того, что об них вытирают ноги!", - воскликнул он в эфире телеканала "Дождь".

Мысль его состояла также в том, что не бывает специального "русского мозга", а значит, причину следует искать там, куда он указал.

Реплика не встретила понимания и одобрения у оппонента Невзорова по эфиру - другого журналиста, Василия Уткина, филолога по образованию.