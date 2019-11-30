РКН пообещал исправить список распространителей "фейков" после возмущений СМИ

Роскомнадзор пообещал изменить форму реестра информациронных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию, чтобы избежать его «ошибочных толкований».

В РКН подчеркнули, что ни у них, ни у Генпрокуратуры нет претензий к самим СМИ, которые оказались в перечне. Все случаи распространения «фейков» касаются только информации в комментариях пользователей, пояснили в ведомстве.

Роскомнадзор опубликовал перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию, 29 ноября. В него попали аккаунты во «ВКонтакте» таких СМИ, как РБК и «Газета.Ru», крупные информационные паблики – «Лентач», Mash и другие – и региональные группы.

РБК и «Лентач» потребовали от РКН объяснений. В РБК подчеркнули, что рассматривают свое включение в список как нанесение ущерба репутации издания.

Кроме РБК и «Лентача», в него попали аккаунты «Газеты.Ru», ряд крупных информацинных групп и региональные паблики.