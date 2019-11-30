Раджабову предъявили новое обвинение по "московскому делу"

Фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову предъявлено новое обвинение, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Дело Раджабова было возвращено в прокуратуру для устранения нарушений. В обвинительном заключении было неправильно указано место, где Раджабов на акции 27 июля бросил бутылку. Также защита Раджабова подавала ходатайство из-за того, что у него не было реальной возможности угрожать применением насилия полицейским, в котором его обвиняют.

Раджабова, как и других фигурантов «московского дела», обвиняют в нарушении ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Потерпевший полицейский Линник сначала утверждал, что брошенная Раджабовым бутылка попала ему в шею и причинила боль, а затем изменил показания, сказав, что она только напугала его и таким образом на него было оказано «психологическое давление». Экспертиза ФСБ соприкосновения бутылки с телом полицейского не выявила.

После этого в деле Раджабова появились еще три потерпевших. Однако один из признанных таковым, Максидов, отказался себя считать потерпевшим. Он уволился из правоохранительных органов вскоре после протестных акций в Москве.