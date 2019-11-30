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11:19

Раджабову предъявили новое обвинение по "московскому делу"

фото ЗакС политика Раджабову предъявили новое обвинение по "московскому делу"

Фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову предъявлено новое обвинение, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Дело Раджабова было возвращено в прокуратуру для устранения нарушений. В обвинительном заключении было неправильно указано место, где Раджабов на акции 27 июля бросил бутылку. Также защита Раджабова подавала ходатайство из-за того, что у него не было реальной возможности угрожать применением насилия полицейским, в котором его обвиняют.

Раджабова, как и других фигурантов «московского дела», обвиняют в нарушении ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Потерпевший полицейский Линник сначала утверждал, что брошенная Раджабовым бутылка попала ему в шею и причинила боль, а затем изменил показания, сказав, что она только напугала его и таким образом на него было оказано «психологическое давление». Экспертиза ФСБ соприкосновения бутылки с телом полицейского не выявила.

После этого в деле Раджабова появились еще три потерпевших. Однако один из признанных таковым, Максидов, отказался себя считать потерпевшим. Он уволился из правоохранительных органов вскоре после протестных акций в Москве.

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