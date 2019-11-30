Движению "За права человека" отказали в площадке для съезда

Владельцы площадки отказали движению «За права человека» в проведении съезда, сославшись на отключение электричества, передает «Интерфакс» со ссылкой на лидера движения Льва Пономарева.

По словам Пономарева, владельцы площадки связались с ним и сообщили, что при телефонном разговоре их попросили сделать так, чтобы «съезд был отменен». Съезд все равно планируется провести 30 ноября, но в другом месте.

На съезде должны были объявить о создании новой правозащитной организации на месте ликвидированного движения. Пономарев сообщал, что планируется учредить общественную организацию без юрлица с тем же названием.

1 ноября Верховный суд РФ удовлетворил иск Министерства юстиции и ликвидировал движение. Поводом стали якобы допущенные «неоднократные и грубые нарушения».

В феврале «За права человека»" внесли в реестр иноагентов, с тех пор движение и Пономарева регулярно штрафовали на крупные суммы. За последние два месяца это случилось пять раз: штрафы составили 300 тысяч рублей для юрлица и 100 тысяч – для Пономарева.

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